Pourquoi a-t-on de plus en plus recours aux crédits à la consommation ?

À l'approche de Noël, les offres de crédit à la consommation prolifèrent. Les taux d'intérêts affichés sont aussi bas qu'il y a dix ans. Et le profil des emprunteurs a changé. Moins d'ouvriers, mais plus de jeunes et surtout plus de seniors désireux de se faire plaisir à la retraite. Depuis peu, il y a même des crédits sans taux d'intérêt. S'endetter à moindre frais n'a donc jamais été aussi facile, alors attention ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.