Pourquoi Amazon abandonne son projet d'entrepôt à Fournès ?

Il s'agissait d'un entrepôt Amazon de six étages, 280 mètres de long et 170 de large. Le projet vient d'être abandonné. Le tribunal administratif a annulé l'autorisation environnementale. Le site accueille des espèces protégées comme la pie-grièche. Une victoire pour la vingtaine de militants opposés au projet, comme Louis dont les ruches sont à 900 mètres du site. De l'autre côté de l'autoroute, dans le village, soulagement devant l'abandon du géant Américain et de ses 600 camions quotidiens annoncés. Cependant, avec 11% de chômage dans le Gard, des habitants espéraient une opportunité d'emploi pour leurs proches. En effet, le projet était aussi la promesse de 240 emplois à plein temps. Les prévisions les plus optimistes allaient jusqu'à 600 emplois directs. Pour la mairie, ce centre de tri aurait pu être une nouvelle source de revenus. En effet, Thierry Boudinaud, maire de Fournès, rappelle toutes les taxes liées au foncier, qui auraient été générées chaque année. "On était de l'ordre de 180 à 200 milles euros annuels de taxes complémentaires, sur des communes de 1 000 habitants. Ce n'est pas négligeable. Le problème, c'est que c'était Amazon et c'est un nom qui fait peur" explique-t-il par la suite. Amazon ne confirma pas avoir pris part au projet. De son côté, le promoteur immobilier, Argan, cherche un nouveau client pour le site. T F1 | Reportage F. De Juvigny et L. Garcia.