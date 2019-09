Pourquoi autant de naissances le 23 septembre ?

Le 31 décembre serait propice à une forte baisse de vigilance contraceptive, mais aussi de pulsions affectives hors norme. Ainsi, 265 jours plus tard, le temps de la gestation chez l'humain, le taux de natalité connaît une hausse. Selon une étude, la journée du 23 septembre serait particulièrement féconde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.