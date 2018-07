Pourquoi le débardeur s'appelle Marcel ?

Ce jeudi 26 juillet, nous vous racontons l'histoire de ce qu'on appelle le Marcel. Il s'agit du débardeur, dont les origines remontent au milieu du 19e siècle, quand les manutentionnaires ont adopté un maillot sans manche pour libérer leurs mouvements, dans un des plus grands marchés parisiens. Mais d'où vient ce nom ? Pourquoi l'a-t-on appelé Marcel ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.