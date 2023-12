Pourquoi fait-on moins de bébés ?

Historiquement, les Hauts-de-France sont la pouponnière du pays. C'est la région où la natalité est la plus forte. Mais, aujourd'hui, le nombre des naissances baisse. Pour le comprendre, nous nous sommes rendus dans la plus grande maternité de l'Hexagone, au sud de Lille (Nord). Cette baisse de la natalité a commencé en 2019 selon Véronique Debarge, professeure de gynécologie obstétrique. Elle est aux premières loges depuis 24 ans pour observer ce phénomène. Au micro du JT de 20H de TF1, elle explique les raisons de cette chute. Le nombre d'enfants par femme baisse. On est passé de 2,1 en moyenne, il y a dix ans, à 1,8 aujourd'hui. On pense d'abord au budget avant d'avoir un deuxième enfant. L'emploi du temps est aussi un autre argument qui peut décourager les parents. Il est difficile, pour eux, de jongler entre vie de famille et vie professionnelle. Les Françaises ont également leurs premiers enfants plus tard, à 31 ans en moyenne dans le pays, 34 ans à Paris. C'est dix ans plus tard qu'en 1970. Et les trentenaires sont-ils prêts à être parents ? En général, pour diverses raisons, la plupart sont insouciants et hésitent. Chez les plus jeunes, les priorités ont changé. Ils pensent d'abord à leur étude qui s'allonge et à leur équilibre personnel, les enfants viennent après. Alors, pour encourager les Français à faire plus de bébés, le gouvernement souhaite réformer le congé parental en 2024 et mieux l'indemniser. TF1 | Reportage J. De Francqueville, E. Fourny