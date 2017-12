Pourquoi la France séduit-elle à nouveau les entreprises étrangères ?

L'Insee a de nouveau relevé sa prévision de croissance en France pour 2017, à 1,9 %. L'institut statistique a indiqué qu'il s'agit de la meilleure performance depuis six ans. La croissance économique est un signe qui ne trompe pas les entreprises étrangères. Ainsi, elles se tournent à nouveau vers notre pays pour s'implanter ou se développer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.