Pourquoi il est difficile de prévoir les orages

En à peine quelques minutes, une maison du Pas-de-Calais a été réduite en cendres. Elle a été frappée par la foudre mardi soir. Dans la commune voisine, des dizaines de centimètres d'eau ont envahi les caves et les salons. Des orages d'une puissance jamais vue, selon les habitants, alors que le département n'est placé qu'en vigilance jaune par Météo-France. Il n'y a aucun message ou alerte de la mairie. Serait-il impossible à anticiper les orages localement ? Chaque phénomène va dépendre de la chaleur, mais aussi du relief, de l'humidité, et même de la végétation au sol. Ce sont des paramètres multiples qui peuvent varier d'une commune à l'autre. "On sait qu'il y a un risque d'orage sur une certaine région, même sur un territoire relativement restreint. Mais à quelques kilomètres près, ça, c'est impossible de le dire", explique Évelyne Dhéliat, spécialiste météo de TF1. Comment mieux prévoir les orages ? Il y a deux ans, Météo-France a fait l'acquisition d'un super calculateur. Avec lui, l'objectif est de gagner une à deux heures sur les alertes, mais aussi de mieux délimiter les zones de danger. "On a plus de puissance de calcul qui permet de faire des modèles plus fins, qui permet donc de mieux approcher cette réalité très locale, mais avec toujours une limite forcément", précise François Gourand, prévisionniste à Météo-France. Les prévisionnistes n'imaginent pas localiser précisément les orages avant plusieurs années sans compter que le réchauffement climatique leur rend chaque jour la tâche plus compliquée. TF1 | Reportage M. Desmoulins, M. Fiat, C. Nieulac