Pourquoi il faut sauver les tourbières ?

Pour diminuer nos émissions de gaz à effets de serre, les tourbières sont nos meilleurs alliés. Ces zones humides absorbent deux fois plus de carbone que les arbres, et c'est bien pour cela que des scientifiques veulent les sauver. La tourbe, c'est quoi ? "C'est des débris végétaux qui sont accumulés pendant des centaines d'années", explique Vincent Jassey, chargé de recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Ce sont des milliers d'années de carbones qui sont piégés dans la tourbière des Pyrénées. C'est en fait un coffre-fort. Le carbone est absorbé par la végétation puis séquestré dans le sous-sol, et l'eau qui le recouvre agit comme un couvercle fermé à double tour. Problème, pour se chauffer ou cultiver, les hommes ont drainé et asséché les tourbières, libérant donc le carbone, comme près de la frontière Suisse. Il y a dix ans, un programme européen a été lancé pour restaurer la tourbière du Jura. À l'échelle du globe, les tourbières renferment 30% du carbone contenu dans nos sols. Il est donc essentiel d'éviter qu'elle ne s'assèche. Pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris, maintenir la hausse de température mondiale en dessous des 2°C, il est primordial de garder ce carbone dans le sol. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Charles-Messance