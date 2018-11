Pourquoi les infirmiers sont-ils en grève ?

Les infirmières et les infirmiers sont au nombre de 650 milles dans notre pays. Ils travaillent la nuit, le week-end et les jours fériés, mais ils sont parmi les moins bien payés en Europe. Plusieurs milliers d'entre eux ont manifesté, ce mardi 20 novembre 2018, pour obtenir une meilleure reconnaissance de leur travail. Mais que demandent-ils exactement ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.