Pourquoi l'industrie a-t-elle du mal à recruter ?

C'est un chiffre encourageant pour l'emploi. Les perspectives d'embauche sont en forte hausse pour 2018. Et l'industrie n'est pas en reste, malgré les fermetures d'usines qui se sont multipliées ces dernières années. Cependant, les candidats ne se bousculent pas, un problème de recrutement qu'ont pu constater nos journalistes Matthieu Poissonnet et Nadia Hadj Bouziane. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.