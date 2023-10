Pourquoi la famille de l'assaillant n'a-t-elle pas été expulsée ?

En 2014, Mohammed M. a dix ans, il vit en Bretagne avec ses parents, ses frères et sœurs. Leur demande d'asile a été refusée, c'est pour cette raison qu'ils sont sur le point d'être expulsés. La mobilisation des associations finit par payer, la famille reste en France, décision du cabinet de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui, aujourd'hui, explique. Mohammed M. aurait-il pu être expulsé ? Plus tard, le droit permet d'expulser un étranger s'il représente un risque terroriste, mais il faut des preuves qui, visiblement, manquaient. Le gouvernement a donc tenté un autre outil, celui des mesures d'éloignement classique pour les étrangers qui n'obtiennent pas l'asile. En février dernier, la préfecture du Pas-de-Calais tente cette procédure, mais le ministère de l'Intérieur lui répond que c'est impossible, car Mohammed M. est arrivé en France avant l'âge de 13 ans. "Il semble (...) que l'intéressé soit protégé contre l'expulsion en raison de sa résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de 13 ans", selon la note du ministère de l'Intérieur en février 2023. Ce samedi soir, Gérald Darmanin répète qu'il veut justement assouplir ces règles de protection avec ses projets de loi sur l'immigration. TF1 | Reportage B. Augey, L. Koceir, O. Stammbach