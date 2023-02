Pourquoi la filière bio est en crise ?

Quand vous faites vos courses et que tout est plus cher, vous faites le tri. Et souvent, ce sont les produits bio que vous laissez de côté. Des produits bio en moyenne 30 % plus chers que leurs équivalents conventionnels. Dans ce supermarché. Le rayon spécialisé a beau trôner. À l’entrée du magasin, il n’attire plus. L’an dernier, les ventes ont chuté de 20 %. Pour satisfaire ses clients sensibles à l’origine de leurs aliments, au budget plus serré, le directeur de ce magasin met davantage l’accent sur les produits locaux. Une baisse des ventes en grande surface, mais aussi chez les spécialistes du bio. Ce jour-là, le président de l’enseigne vient visiter ce magasin en région parisienne et fait le point sur les chiffres. Ici, la clientèle est toujours aussi nombreuse. Mais elle dépense moins qu’avant. Environ trois euros de moins sur le panier moyen. Même avec une clientèle fidèle, le leader du marché doit désormais mettre en avant des prix plus bas, appelé ici “prix engagé”. Après des années de croissance, l'âge d’or du bio semble terminé. Chiffre d'affaires en baisse, moins d’ouverture des magasins spécialisés, et des fermetures en hausse. 200 boutiques ont baissé les rideaux l’année dernière. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Payro, C. Blanquart, D. Salmon