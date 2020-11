Pourquoi la Floride a-t-elle de nouveau choisi Trump ?

À Palm Beach en Floride, Mar-a-Lago est officiellement la résidence principale de Donald Trump depuis un an. C'est une enclave de milliardaires où vivent Francis et Brad. Quasi-voisins du couple présidentiel, ils estiment que le Covid a un peu changé la donne, mais sur le plan économique, Trump est le dirigeant le plus solide depuis des décennies. Sans surprise dans ce quartier luxueux, les voix sont surtout allées à Donald Trump. Mais ce qui est plus étonnant c'est que globalement en Floride, il a creusé l'écart avec les démocrates depuis la dernière élection. Plus de 51% pour Trump, contre 47% pour Biden. Malgré les craintes liées au coronavirus, Donald Trump a remporté le vote des seniors, crucial dans ce paradis pour retraités. Ils sont beaucoup à penser qu'il a aidé les minorités, en particulier la communauté latino-américaine, très courtisée et qui a plus voté que d'ordinaire alors qu'en Floride, les nombreux latinos d'origine cubaine soutiennent traditionnellement les Républicains.