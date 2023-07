Pourquoi la moitié nord de la France échappe-t-elle à la canicule ?

Loin de l'étuve dans une eau à 18°C. Il n'y a pas de vague de chaleur, la plage de Malo-les-Bains, dans le Nord, fait figure de havre de paix. Personne ne se cache du soleil, le sable ne brûle pas, les habitués sont aux anges. "Il a cette petite fraîcheur qui fait qu'on est bien quoi.", dit une vacancière. Conséquence logique, le Nord attire les habitants d'autres régions désormais. Ils viennent chercher ici, ce qu'ils n'ont plus chez eux. Comment expliquer cette exception ? Des dépressions venues de Norvège et de Grande-Bretagne repoussent la vague de chaleur venue du Sud. Le phénomène pourrait durer, au moins jusqu'en fin de semaine. Pour Météo France, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est le contraste avec le reste du pays qui surprend. Il fait très frais en Normandie. Ici à Caen, 13°C maximum. Il faut donc ressortir les vestes, les pulls légers ou bien ne pas rester à l'ombre. L'année 2022, à la même époque, il faisait 32°C en Normandie, et dans les Hauts-de-France. Pour l'instant, personne ne sait si la fraîcheur va persister sur les côtes de la Manche. TF1 | Reportage B. Christal, Z. Ajily, M. Stiti