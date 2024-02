Pourquoi la région de Limoges est difficilement accessible ?

Pour certains habitués directs, nous sommes inconscients. Nous avions rendez-vous à Limoges à quatorze heures précises. Pour nous y rendre, nous avons parié sur un Intercité, pas n’importe lequel : le Paris - Toulouse. L’un des plus longs de France, le champion des retards et des annulations. Limoges, 130 000 habitants, semble isolé. En plus de cet Intercité, sous les feux du critique, les trains vers Angoulême, Clermont ou Lyon n’existent plus. L’avion tourne au ralenti et le projet de deux fois deux voies vers Poitiers patine depuis plus de 50 ans maintenant. Focus sur une région qui souhaiterait se raccorder au reste du pays. C’est un des fleurons de la région depuis plus de 150 ans, l’entreprise Bernardo, 700 employés, et une porcelaine à la renommée mondiale. L’année dernière, Michel Bernardo, PDG du groupe, a poussé un coup de gueule auprès de la SNCF. Les trains ont ralenti, les réseaux routiers insuffisants freinent le développement de son entreprise. Lui et d’autres industriels de la région menacent, demain, ils pourraient délocaliser une partie de leurs services. TF1 | Reportage M. Poissonnet, L. Lasalle