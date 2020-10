Pourquoi la ville de Brest séduit-elle autant aujourd'hui ?

En Bretagne, Brest a longtemps souffert d'une réputation "grise". La météo y est changeante et le centre historique a été en grande partie détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, la ville a de nombreux atouts. Elle attire d'ailleurs chaque année de nouvelles familles et des entreprises séduites par la qualité de vie. Comment Brest a-t-elle changé son image ? Pourquoi aujourd'hui a-t-elle autant la cote ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.