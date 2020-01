Pourquoi la ville de Dunkerque séduit-elle les investisseurs ?

Le géant pharmaceutique AstraZeneca va investir près de 500 millions d'euros dans l'Hexagone, dont 230 millions dans son site de Dunkerque. La ville et sa région ont une longue tradition industrielle qui attire les investisseurs étrangers. Le made in Dunkerque est de plus en plus couru. Quels sont les secrets de cette réussite ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.