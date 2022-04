Pourquoi la voiture reste indispensable à la campagne

Chaque jour, cette mère de famille parcourt plus de 60 km en voiture. "En campagne, on est obligé, on vit vraiment avec la voiture au quotidien". Comme pour neuf Français sur dix en milieu rural, la voiture est nécessaire. "La voiture est indispensable que ce soit pour les trajets à l'école, que ce soit pour aller au travail que ce soit pour rendre visite à de la famille", ajoute-t-elle. Cette opinion est largement partagée par les automobilistes d'Ambazac. "Faire sans, non, c'est quasiment impossible. Il n'y a pas quasiment de transports en commun à côté. On a une gare à La Jonchère, mais il n'y a que trois trains par jour". "On a une ligne de bus, mais c'est calé sur les horaires scolaires", disent-ils. La dépendance automobile représente un budget colossal. Mais malgré le coût élevé des déplacements, Pauline, étudiante, n'a pas eu d'autres choix. "J'ai ma voiture depuis que j'ai obtenu mon permis à 18 ans. Parce qu'habiter en campagne, ce n'est pas facile de faire des trajets". Ce jour-là, pour se rendre au travail à 20 km de son village, il est impossible de s'en passer. "C'est difficile de faire des trajets pour aller voir les amis ou pour aller à l'école. C'est obligatoire d'avoir une voiture". Au-delà du côté pratique, pour les jeunes en milieu rural, la voiture est souvent une condition sine qua non à l'obtention d'un emploi. TF1 | Reportage E. Vinzet, E. Sarre