Pourquoi l’apprentissage fait un carton

L'apprentissage, c'est depuis toujours la formation préférée pour les métiers manuels. On la conseille encore pour les élèves orientés vers les CAP ou BTS. Les secteurs favoris des apprentis aujourd'hui : la boulangerie et la coiffure. La nouveauté, c'est que l'apprentissage gagne depuis quelques années tous les niveaux d'études. Matthieu est apprenti en deuxième année d'ingénieur à Arianegroup. Travaillé sur une future Ariane avant même d'avoir eu son diplôme, il ne l'aurait jamais imaginé. "Ça fait une bonne transition entre le monde scolaire et le monde du travail parce que si on se retrouve lâché directement dans le monde du travail, ça peut être compliqué au début", constate-t-il. D'où vient cet engouement ? D'abord, une loi de 2018 a relevé l'âge maximum pour un apprenti de 25 à 29 ans. Ensuite, dans son plan de relance, l'État a accordé l'année dernière aux entreprises une aide de 8 000 euros par apprenti embauché. Et les entreprises sont de plus en plus séduites par ce système. L'étudiant, lui, a ses études financées et touche un salaire. Une possibilité pour les jeunes issus de milieux modestes de faire des études supérieures. Pour Thomas Loiseleux, directeur adjoint formation et recherche chez Ensta Paris, c'est la voie qui offre le plus d'opportunité. "L'apprentissage est un accélérateur pour l'insertion professionnelle, parce que la majeure partie des apprentis à la fin de leurs missions, ils ont le job", indique-t-il. Avec plus de 500 000 contrats signés par an, l'apprentissage n'est plus considéré comme une voie de garage, c'est aujourd'hui la bonne formule pour faire décoller sa carrière.