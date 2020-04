Pourquoi le déficit de la Sécu a-t-il atteint les 41 milliards d'euros ?

À cause du coronavirus, le déficit de la Sécurité sociale atteindra 41 milliards d'euros en 2020. Ce montant reste "une hypothèse favorable", selon Gérald Darmanin, Ministre de l'Action et des Comptes publics. Il s'explique principalement par la chute des recettes. Comme l'activité s'effondre, les rentrées de cotisation sociale et de CSG, qui financent la Sécu vont fortement diminuer.