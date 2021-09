Pourquoi le futur label « agriculture biologique » inquiète les producteurs de sel

Récolté grâce à l'évaporation de l'eau de mer, puis vendu sans traitement ni additif, le sel marin de l'Atlantique est ce que l'on peut appeler un produit naturel par excellence. “Il est légèrement grisâtre, mais c'est aussi ce que recherchent les clients. S'il est gris, ce qu’il n’a pas été lavé”. Mais contrairement à d'autres producteurs, les sauniers de l'île de Ré ne veulent pas d'un label bio comme le propose l'Europe. Car selon eux, on ne ferait plus la différence entre leur travail, artisanal, et celui des industriels. “On se retrouve dans le même paquet que ce type de sels, qui sont des sels destinés au déneigement, destiné à l'industrie chimique. Ça, ça nous pose un problème”. Malgré une météo maussade, la récolte a été bonne cette année : 2 200 tonnes en tout. Mais ce chiffre ne pèse pas lourd à l’échelle nationale. “On représente moins de 1% de la quantité de sels qui est produite en France. Notre créneau est surtout le sel alimentaire et on base notre stratégie sur la qualité”. Les enjeux financiers sont importants. Car sur la façade atlantique, de Guérande à l’île d'Oléron, le sel fait vivre plus de 600 familles. Selon ces professionnels, ce label européen bio risque de perdre les consommateurs. “Le problème, ce qu’il va y avoir énormément de petits pots qui seront similaires à celui-là avec un petit bonhomme qui récolte à la main. Le bio pourrait participer justement à effacer la différence entre un sel produit naturellement, traditionnellement comme on le fait, puis des sels de grandes industries polluantes, énergivores”. Les producteurs attendent beaucoup de la réunion qui devrait se tenir à ce sujet dans une semaine à Bruxelles entre la Commission européenne et les différents États membres.