Pourquoi le ministère de la Justice a-t-il été perquisitionné ?

Pour bien comprendre, il faut regarder dans le rétroviseur. À l'époque de l'affaire Bismuth, dans laquelle Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog ont été jugés. Éric Dupond-Moretti est l'ami de l'avocat. Il y a un an, il découvre que ses relevés téléphoniques ont été épluchés dans cette affaire, ce qu'il estime être "des méthodes de barbouzes". Par la suite, il porte plainte contre des magistrats du parquet national financier. Peu de temps après, Éric Dupond-Moretti est nommé ministre de la Justice. Il retire alors ses plaintes et lance ensuite une enquête administrative, c'est-à-dire, disciplinaire contre ces mêmes magistrats du parquet national financier. Trois syndicats de magistrats crient au conflit d'intérêt et portent plainte contre le ministre. Selon l'un des avocats du ministre, Me Christophe Ingrain, "le garde des Sceaux est serein". L'enquête devra dire si Éric Dupond-Moretti, ancien avocat et actuel ministre de la Justice est en quelque sorte juge et partie dans ce dossier.