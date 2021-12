Pourquoi le permis de conduire est en perte de vitesse chez les jeunes

Passer son permis de conduire ne fait plus vraiment rêver les jeunes. “Avec le métro qui est super pratique, je ne sens pas l'obligation de passer le permis”. “Les voitures consomment énormément, beaucoup de gens en ont”, estiment-ils. Liliane pensait comme eux. Elle a attendu l'âge de 34 ans pour se mettre derrière un volant. “En période de crise sanitaire, je me suis rendue compte que c'était important de pouvoir voyager comme on souhaitait, d'avoir cette liberté de se déplacer. Je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait plus jeune, parce qu’aujourd'hui, on est beaucoup plus responsable que ce que je pouvais l'être à l'époque, à 17 ou à 18 ans”. Dans cette auto-école, ce type de profil est de plus en plus fréquent. “Aujourd'hui, on a essentiellement une clientèle qui va venir au-delà de l'âge de 25 ans, peut-être même beaucoup proche des 30 ans”. Fini le temps où le papier rose représentait un sésame indispensable. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 726 311 permis ont été délivrés en 2019. Un chiffre historiquement bas. Soit 40 000 nouveaux conducteurs de moins qu'en 2017. Parmi les raisons évoquées : le permis coûte cher. Comptez 1 800 euros en moyenne. Jules n'habite pas lui dans une grande ville. Il vient d'obtenir son permis, car la voiture devenait indispensable pour se rendre au travail. En tant que bénévole dans une association, il a reçu une aide de 1 000 euros de sa région pour financer ses heures de conduite. Autre solution : le compte personnel de formation qui peut prendre en charge une partie des frais d'auto-école. C'est d'ailleurs la formation la plus demandée. TF1 | Reportage l. Kebdani, I. Blonz, A. Merci Bakchich, C. Olive, B. Faure, F. Soyer