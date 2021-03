Pourquoi le poulet va coûter plus cher

Olivier Delzoide élève de la volaille de Licques dans le Pas-de-Calais, un label rouge. Ses 11 000 poulets sont nourris en continue avec un mélange de céréale qui a augmenté de 45 centimes le kilo. Alors, il souhaite que le prix d'achat vienne compenser un peu ce gros manque à gagner. Le prix des céréales pour nourrir les animaux a flambé. En cause : un marché mondial englouti par la demande chinoise, et la production française en baisse avec la sécheresse de cet été. Mais la volaille reste l'une des viandes préférées des Français, qui en consomment deux tonnes par an, même si son prix augmente. Ce boucher dans le Nord propose de la volaille de Bresse. Ce matin, il a justement téléphoné à son éleveur, qui lui a annoncé une hausse de ses prix. Elle sera répercutée dans son magasin dès la semaine prochaine. La majorité des restaurateurs est prête à jouer le jeu, parce que le poulet est un incontournable. Quelques centimes de plus pour les viandes les plus qualitatives, mais pas de quoi freiner la consommation de volaille, qui a augmenté de 15% en cinq ans.