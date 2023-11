Pourquoi le prêt-à-porter se met à la déco

À première vue, on se croirait dans un bel appartement parisien. En réalité, il s'agit d'un magasin de décoration, avec tous les codes du luxe. Des pièces entières reconstituées, une chambre, une cuisine, même les prix sont difficiles à trouver. Zara Home s'est inspirée des boutiques chics, tout en gardant des prix abordables et ça fonctionne. En trois ans, l'entreprise a fait bondir son chiffre d'affaires, plus 40%. Elle est parvenue à se créer une marque jugée branchée. Le point commun de Zara Home et H&M Home est que toutes deux vendaient au début, seulement des vêtements. Mais confrontées à la hausse du coût des matières premières, ou l'attrait pour la seconde main, elles cherchent la croissance de demain et s'appuient sur leur nom. Un autre magasin bien connu, a eu la même idée. Dans un magasin Monoprix, uniquement dédié à l décoration, les clients sont des habitués. Pour l'instant, il y a seulement trois boutiques en France. Mais l'enseigne le promet, il y en aura bientôt dans toutes les grandes villes. Monoprix Maison, c'est 8% du chiffre d'affaires de la marque. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, A. Ponsar, B. Hacala