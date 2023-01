Pourquoi le prix de l'eau augmente aussi

Du Puy-de-Dôme au Maine-et-Loire, du nord aux Ardennes, l'eau courante devient plus chère cette année. À Clermont-Ferrand, le mètre cube va passer de 3,29 à 4,06 euros, soit en moyenne plus de 60 euros d'augmentation, pour une famille de quatre personnes. L’eau connaîtra une augmentation de 10% en moyenne, à Clermont-Ferrand, 6,2% pour l'agglomération du Cotentin, 11% à Thouars dans les Deux-Sèvres, 9,5 à Roubaix. La faute d'abord à l'explosion du prix de l'énergie, les machines et les pompes nécessaires au traitement de l'eau consomment beaucoup d'électricité. La deuxième raison est que les prix des produits pour assainir ou traiter l'eau, comme le chlore, ont augmenté. Enfin, le réseau français a besoin d'investissement, car il commence à vieillir, comme l'explique Alexandre Mayol, maître de conférences en économie, expert de l'eau à l'Université de Lorraine. Le prix de l'eau va rester très différent d'une commune à l'autre, car il n’y a pas de réglementation nationale en France. Chaque collectivité a sa propre stratégie. TF1 | Reportage J. Garro, E. Vinzent, P. Delannes