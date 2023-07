Pourquoi l'eau du robinet est-elle plus chère en été ?

Il y a quelques années, ce couple de Breton, en image, n’aurait pas imaginé devoir autant faire attention à sa consommation d’eau. L’été, l’eau devient plus chère dans leur commune. Son prix augmente de plus d’un tiers par rapport à l’hiver. La raison est l’afflux touristique et un traitement de l’eau plus compliqué. Le Camping de Kerscolper à Fouesnant (Finistère), accueille plus de 600 touristes par jour l’été. L'année dernière, l’eau représentait déjà un coût de 22 000 euros à l’année. Alors cette année 2023, le gérant, Martial Jahouel, s’inquiète de la facture qu’il va recevoir. De l’autre côté de la région, à Dinard, le propriétaire de l'hôtel Les Alizés paie son eau 5% plus chère depuis le début de l’année, mais il ne compte pas répercuter cette hausse sur les prix des chambres. Fabrice Morin veut plutôt sensibiliser les clients pour qu’ils ne gaspillent pas cette ressource. Là-bas, l’augmentation du tarif ce n’est pas que l’été, mais toute l’année, entre 3% et 6% de hausse par rapport à 2022. La mairie de Dinard justifie cette hausse par l’inflation et des travaux importants à réaliser, mais c’est aussi de la pédagogie. L’été dernier, la commune avait déjà tenté de communiquer sur le sujet en coupant l’eau des douches de plage par exemple, et a eu comme résultat une réduction de 10% de sa consommation. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau, M. Pirckher