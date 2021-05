Pourquoi les 18-24 ans veulent-ils se faire vacciner ?

Depuis ce matin, les jeunes de 18 à 24 ans peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner sans condition. Lucien a déjà réservé un créneau. Pour ce salarié de 21 ans, c'est une urgence. Il espère pouvoir ressortir dans pas longtemps et profiter de sa vie. Il a même arrêté ses études à cause du Covid. Contrairement à Constance. Cette étudiante de 20 ans, n'a pas revu les bancs de la fac depuis un an et demi. Elle a également vite pris son rendez-vous. Elle dit avoir sauté sur l'occasion afin de reprendre ses études en présentiel si cela est possible en septembre ou octobre, en présentant "le papier du vaccin". Paul, 24 ans, vient aussi de prendre un rendez-vous pour le 31 mai 2021, date d'ouverture des créneaux. Pour lui, l'objectif est de réussir l'été. Étant un grand fan de musique électronique, il n'a qu'une envie : la reprise des soirées et des festivals. Pour rappel, il est déjà possible aux plus pressés possible de se faire vacciner avec des doses non utilisées. Et Emma et Blaise n'ont pas voulu attendre. Tous deux étudiants, ils viennent de recevoir leur première dose. Emma, estime que c'est très important pour retrouver leur famille et voyager, car ses parents ne sont pas en France.