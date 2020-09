Pourquoi les assurances auto augmentent alors que nous avons moins roulé ?

Selon une récente étude, les tarifs des assurances auto pourraient augmenter de 1,5 à 2% en moyenne dès janvier 2021. Une hausse qui intervient alors que nos voitures sont restées au garage pendant le confinement et que le nombre d'accidents a considérablement baissé. Selon les assureurs, il faut regarder du côté des pièces détachées, dont les prix flambent.