Pourquoi les autorités préconisent-elles désormais le port du masque à Cabourg ?

Le port du masque est déjà obligatoire en extérieur dans un certain nombre de villes de l'Hexagone surtout en bord de mer. C'est le cas notamment à Cabourg dans le Calvados. Là-bas en temps normal, il y a 3 500 habitants mais ça montent jusqu'à 40 000 pendant l'été. La distanciation est donc très difficile à respecter puisqu'il y a beaucoup de monde sur la plage et dans les rues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.