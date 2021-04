Pourquoi les bouteilles de vin contiennent-elles 75 cl ?

Nous voulions percer le mystère, résoudre cette énigme vieille de deux siècles. Pourquoi 75 cl dans une bouteille de vin et non pas 1 litre ? meilleure conservation, quantité suffisante, autant de légendes infondées. La plus surprenante, les souffleurs de verre n’auraient pas assez d’air dans les poumons pour façonner une bouteille d’un litre. Pour connaître la vraie raison, il faut remonter au XIXe siècle, dans les vignes françaises. Les Anglais sont alors les plus grands consommateurs de vins sauf que “pour lui, c’était le gallon. Et le gallon impérial, ça fait 4,5 litres. Alors, il a fallu nous trouver effectivement un terrain d’entente. Et on s’est dit que le gallon divisé par six, ça tombait pas mal, c’est 75cl. Et un carton de six bouteilles. C’est comme ça que c’est né”, explique Philippe Faure-Brac, meilleur sommelier du monde (1992). Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.