Pourquoi les collants filent-ils ?

Ils ressortent des placards depuis que les températures ont commencé à chuter. Du classique noir opaque au plus fantaisie, à plat ou juchée sur des talons, la femme consacre en moyenne un budget de 16 euros par an aux collants et en possède un peu plus de quatre. Un accessoire incontournable malgré un défaut majeur : ils filent en moins d'un mois. Les premiers collants font leur apparition en 1959, et déjà le bât blesse. Alors pourquoi une si grande fragilité ? Même les hommes se posent la question. Certains n'hésitent pas à avancer l'hypothèse de l'obsolescence programmée. Le leader du marché français, dont les usines sont nichées au coeur de la Bourgogne, a accepté de nous confier ses secrets de fabrication. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.