Pourquoi les compagnies aériennes low-cost vont redécoller plus vite ?

Malgré la crise, cette compagnie réussit à investir. Avec deux nouveaux avions, elle vient d'ouvrir des liaisons depuis l'aéroport de Beauvais en région parisienne. C'est l'arme massive de toutes les compagnies low-cost pour la sortie de crise : des prix imbattables. Ryanair peut se le permettre grâce à sa trésorerie record : 3,5 milliards d'euros. Un matelas très confortable par rapport aux compagnies classiques. Air France par exemple traîne une dette de 13 milliards d'euros. Les low-cost disposent aussi d'un autre atout pour rebondir plus vite, les destinations qu'elles désservent. Pour tirer son épingle du jeu, le groupe Air France-KLM ne pourra compter que sur la souplesse de sa low-cost Transavia, qui va développer ses bases de Paris, Brest, Nantes, Lyon et Montpellier et proposer de nouveaux trajets inter-régionaux sans passer par la capitale. À la sortie de la cirse, les compagnies aériennes à bas coût pourraient donc favoriser le redémarrage et la croissance de certains aéroports français.