Pourquoi les frais bancaires augmentent cette année

Si vous retirez dans une autre banque que la vôtre, pensez à compter vos retraits. Car certains établissements n'autorisent plus que deux opérations gratuites par mois. La troisième devient payante. “C’est aberrant. En ville, ça va, parce qu'on a encore des distributeurs. Mais à la campagne, il y en a beaucoup qui n’en ont plus”. Et ce n'est pas tout. Le prix de votre carte bancaire augmente en moyenne de 1,3%. C'est encore plus pour vos frais de tenue de compte : 2,4%. “En plus du prix du gaz et de l'électricité, ça commence à faire beaucoup”. Avec une offre de service limité, une personne seule paye désormais 68 euros à l'année en moyenne. Ce montant est de 149 euros pour un couple. Pourquoi les frais bancaires augmentent-ils alors que le nombre d'agences ne cesse de diminuer ? Depuis 2010, 3 500 ont fermé, soit une sur 10. Réponses très claires des banques : elles ont perdu de l'argent en baissant leur taux d'intérêt. Il faut bien le récupérer quelque part. “Ce réseau ne doit pas perdre d'argent. Par conséquent, il faut que ce réseau puisse s'alimenter par les frais. Tout service a un prix, tout service a un coût et c'est tout à fait normal”. Pour faire baisser la facture, beaucoup se tournent vers les banques en ligne. C'est le cas de Louis. Il ne paye plus aucuns frais de gestion. Résultat tous les mois : “moins 10 euros de cotisation pour l'entretien des frais de compte”. Mais attention, certaines de ces banques en lignes sont très exigeantes et excluent définitivement leurs clients au moindre découvert. TF1 | Reportage J. Cressens, L. Poupon, A. Gaudi, C. Souhaut, N. Yildiz Bednarick, M. Lezis, A. Dubail