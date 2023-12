Pourquoi les Français boudent le champagne

Le champagne, boisson de fête par excellence, mais qui coule beaucoup moins à flot depuis quelque temps. Les Français en boivent beaucoup moins, et il n'y a qu'une seule raison à cela. Les prix n'ont cessé de grimper ces derniers mois. En supermarché, une bouteille coute en moyenne 22 euros et jusqu'à 30 euros. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil dans les rayons dans les supermarchés. Celui du champagne s'est réduit. En revanche, le rayon vin mousseux et vins pétillant a presque doublé. Les consommateurs sont donc passés du champagne à toute autre chose. Crémant, blanquette, blanc de blanc ou clairette... On a l'embarras du choix et ça coute beaucoup moins cher. Une bouteille de vin pétillant coûte en moyenne six euros. Le phénomène touche aussi les cavistes. Pourtant, la clientèle est plus avertie et plus aisée, mais le portemonnaie a souvent raison. Du champagne à Noël, oui, mais moins qu'avant. ça tombe bien, TF1 allait vous dire de consommer avec modération. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette, V. Lamhaut