Pourquoi les Français retrouvent le moral

Des sensations qu’ils pensaient avoir oubliées. Marcher sur le sable, les pieds dans l’eau, acheter un beignet sur la plage ou mettre de la crème solaire tout simplement. Sur la plage de la Grande Motte, ce jeudi après-midi, il faisait plus de 30 degrés au soleil, enfin. “On retrouve la vie en fait, on retrouve les gens, on voit leur sourire. C’est génial. Ça fait un bien fou”, nous confie une jeune fille. “Le moral, il est remonté au bon terme”, ajoute une autre. Et quand on est heureux, on consomme. Ce moral retrouvé se traduit par des chiffres. Depuis le 19 mai, 150 000 commerces ont rouvert partout dans le pays et 850 centres commerciaux. Dans ces centres, la fréquentation est en hausse de 27% par rapport à l’an dernier. Mais est-ce que les gens consomment plus qu’avant ? C’est aussi la ruée vers les musées et les cinémas. En une semaine, 2,5 millions de Français sont allés voir un film malgré les jauges. C'est plus qu’avant l’épidémie. Et sur les terrasses, les clients remplacent le masque par les lunettes de soleil. Les restaurants croulent sous les réservations, davantage encore que lors du dernier déconfinement. Plus 88% par au mois de mai dernier. L’activité repart fort. Romain Millet, gérant du Café Bohème à Paris 14e, précise : “On a embauché quatre personnes cette semaine”. Avec cette météo, c’est un vrai bonheur de prendre un petit café en terrasse. Mais il y a autre chose qu’on a très très envie de faire, c’est de partir en vacances. Dans les agences de voyage, les réservations ont été multipliées par sept. Et dans une boutique SNCF, la queue est un peu plus longue chaque jour. Les destinations privilégiées des Français : la côte Atlantique ou la Méditerranée.