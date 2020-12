Pourquoi les fruits et légumes bio sont-ils toujours plus chers ?

Selon une étude menée par une association de consommateurs, les fruits et légumes bio coûtent en moyenne 44% plus chers. Cette différence de prix s'explique par les marges de la grande distribution, qui seraient plus élevées pour le bio. C'est faux, répondent les principaux concernés. "Nous pratiquons rigoureusement la même politique de marge sur un fruit et légume conventionnels que sur un fruit et légume bio. Par contre, cette marge s'applique à un tarif de production qui est plus élevé", assure Benoît Soury, directeur du marché bio du groupe Carrefour. Un légume bio coûte-t-il plus cher à produire ? C'est ce que confirme ce maraîcher. Il cultive sur un hectare trois fois moins de légumes qu'un agriculteur traditionnel et les rendements sont très variables selon le fruit ou le légume produit. Conséquence, entre une tomate issue de l'agriculture conventionnelle et une bio, le prix augmente de 71%. En revanche pour les courgettes, la différence atteint seulement 27%. Un écart de prix qui tend tout de même à se réduire alors que la part de production bio en France augmente chaque année.