Pourquoi les fruits et légumes coûtent-ils plus cher ?

Selon une étude de l'UFC-Que Choisir dans plus de 4 000 supermarchés, les prix des fruits et légumes que nous achetons ont augmenté de 9% en moyenne depuis le début du confinement. Les produits étrangers, souvent moins chers, sont devenus beaucoup plus compliqués à importer. La plupart des usines étant fermées, les camions qui viennent de décharger leurs marchandises repartent souvent vides. Les coûts de transport augmentent.