Pourquoi les fruits et légumes ont-ils autant augmenté ?

Dans un verger dans le Gard, la récolte des abricots est réduite de moitié cette année à cause des gelés qui ont touché les variétés précoces. Des fruits sont donc plus chers, car plus rares. Les arboriculteurs touchent 1,5 à 2 euros par kilo vendu. Ils dénoncent ainsi les marges de la grande distribution. Autre explication à ce surcoût, l'organisation du travail avec le coronavirus. Pour les pêches, le prix moyen a augmenté encore plus fortement. Selon un agriculteur qui travaille en vente directe, le manque de fruits espagnols et italiens au début de l'été explique aussi l'augmentation des prix pour le consommateur.