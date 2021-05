Pourquoi les maisons en bois font de plus en plus d’adeptes

Elles sont de plus en plus nombreuses et apparaissent parfois en une journée. Quel est l'intérêt des maisons en bois ? À l'extérieur d'une maison à Antony dans les Hauts-de-Seine, le bois est bien visible. Mais à l'intérieur, il est impossible de deviner que tous les murs sont en bois. L'intérêt pour cette famille, c'est avant tout l'économie d'énergie. Ce confort a un prix. À 240 000 euros, cette maison coûte 25 % plus chère que son équivalent en béton. Mais les maisons en bois se construisent deux fois plus vite. Exemple, sur ce chantier dans Vaucluse, à 8 heures du matin, les 18 murs d'une maison arrivent sur un seul camion. Une dizaine de poseurs-menuisiers-charpentiers s'activent. En bois, ils peuvent être assemblés rapidement comme un jeu de construction. Quatre heures plus tard, la clé est déjà sur la porte d'entrée. Pour le constructeur, les ventes ont doublé depuis le début de cette année 2021. Dans l'Hexagone, 13 000 maisons en bois ont été construites en 2020. C'est dans cette usine dans la Nièvre que le leader français fabrique les murs en série, au rythme d'un mur toutes les 9 minutes. Une maison sort toutes les 90 minutes. Une chaîne inspirée du secteur automobile. De 75 à 200 m², les maisons sont vendues entre 80 000 et 400 000 euros. L'explosion de la demande pour ces maisons en bois profite à toute la filière. Dans cette scierie à Saint-Vulbas dans l'Ain, on a dû s'adapter ces derniers mois. Des nouveaux clients arrivent en permanence. Le marché des maisons en bois est estimé à deux milliards d'euros en France et devrait continuer d'augmenter dans les prochaines années, favorisé par les nouvelles normes écologiques dans la construction.