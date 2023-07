Pourquoi les orages sont-ils aussi violents et imprévisibles ?

Il suffit d’un seul éclair sur tout le pays pour parler officiellement de jour d’orage. On en dénombre en moyenne 240 par an en France. Mais ce mardi, la situation est exceptionnelle. En cause, la canicule qui s’est installée sur une partie du pays. Cet après-midi, il faisait 40 degrés à Sallanches, 37 à Lyon, 36 à Strasbourg et 34 à Nancy, des températures propices à des orages d’une rare intensité. La puissance des courants à l'intérieur des masses d’air peut générer des orages de grêle, avec parfois des grêlons de taille impressionnante. Pour éviter les dévastations causées par ces orages titanesques, les prévisionnistes disposent aujourd’hui d’outils de plus en plus pointus. Ils permettent de prévoir la trajectoire de ces montres atmosphériques, en mesurant “les impacts de foudre à la seconde, les intensités de pluie au kilomètre carré, et qui vont permettre d’anticiper à quelques heures l’arrivée des orages, pour permettre d’envoyer aux communes, d’envoyer des SMS pour que les gens puissent adopter des attitudes de mise en sécurité” a expliqué Alix Roumagnac, président de Predict Services TF1 | Reportage D. Piereschi, A. Mersi, F. Fernandez