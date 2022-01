Pourquoi les prix des produits alimentaires augmentent-ils ?

Marc Désarménien, directeur de la moutarderie Fallot à Beaune (Côte-d'Or), n'avait jamais vu ça. Il va devoir augmenter le prix de vente de son pot de moutarde de 16%. Aujourd'hui, il le vend à 2,50 euros, mais le prix devrait atteindre les 2,90 euros très rapidement. Une bien mauvaise nouvelle pour ses clients. Alors, comment en est-il arrivé là ? Pour le comprendre, il nous emmène dans sa moutarderie. Le prix de ses ingrédients a fortement augmenté. Plus 25% en un an pour les graines de moutarde et pour le vin blanc de Bourgogne, c'est même 100% de hausse. Et comme sa moutarde est livrée partout en France, avec la flambée des prix des carburants, ses frais de transport ont augmenté de 10%. Le moutardier nous explique que ces frais sont difficiles à faire passer auprès des clients. Mais il est loin d'être le seul dans ce cas. Sébastien Pautrel, directeur général de la biscuiterie La Mère Poularde à Maen Roch (Ille-et-Vilaine) doit aussi relever ses prix. Ce sera une hausse de 6%. Ce patron est surtout confronté à des hausses de tarif de ses emballages. Une augmentation de 20% pour le plastique et 24% pour le carton. Alors, il essaie de trouver une alternative. Il utilise des boîtes en métal venu d'Asie qui lui coûtent 50% de plus, mais il a fait les calculs. Et il n'y a rien de moins cher en Europe. Pour lui, pas de doute, il devra à nouveau augmenter les prix de vente de ses biscuits dès 2023. T F1 | Reportage V. Dépret, E. Payro, C. Chevreton et C. Nieulac.