Pourquoi les prix flambent

Le diesel est à deux euros et trente-six centimes, deux euros et quarante-deux centimes et même deux euros et cinquante centimes le litre. À la pompe, vous avez sans doute remarqué, les prix flambent. Certains distributeurs profitent-ils de la situation pour augmenter les prix ? Nous avons rencontré un gérant d'une station dans l’Oise. Comme tous les distributeurs, il est libre de fixer son prix. Un litre de diesel coûte deux euros, parce que depuis une semaine, il achète chaque litre 20 centimes plus cher. Une hausse qu'il répercute sur le prix final pour conserver sa marge. "Je n’ai pas peur de le dire, il faut une marge de dix centimes par litre pour arriver à vivre", affirme Pascal Debuquoy, directeur chez Esso. Pour les représentants de la filière, ces cas existent, mais ils sont rares. Les écarts de prix entre stations dépendent aussi de l'origine de l'approvisionnement. Le gouvernement pourrait-il bloquer les prix du carburant ? Son seul levier est de baisser les taxes, mais ce n'est pas envisagé. Pour le moment, il a demandé à la répression des fraudes de vérifier que la ristourne de 30 centimes est bien appliquée par les distributeurs. TF1 | Reportage T. Leproux, L. Baqué, A. Poupon