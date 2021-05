Pourquoi les réparations auto sont si chères

Des rayures sur l'aile, une portière enfoncée, un pare-choc fissuré, des accrocs que cet automobiliste n’est pas prête de faire réparer, il y en a pour plus de 1 000 euros. Des réparations qui coûtent chères car le prix des pièces détachées ne cessent d’augmenter, surtout chez les constructeurs français. Par exemple, chez ce garagiste, il doit changer le pare-choc avant de cette 307. Un modèle breveté qui doit obligatoirement être commandé chez Peugeot. Après une rapide recherche, la pièce constructeur coûte actuellement 519,42 euros. Antony Pinto du garage auto Pinto à Clamart (Hauts-de-Seine) explique : “On est confronté à des prix sur lesquels on ne peut pas avoir trop de manœuvre au niveau du tarif. On ne peut pas lui en faire bénéficier bien souvent, le client est obligé de payer le prix fort”. Mais pourquoi n’a-t-il pas le choix ? Les constructeurs français ont le monopole sur les pièces comme les rétroviseurs, les feux, les vitres et la carrosserie. Tout est protégé par la propriété intellectuelle pendant 25 ans, aucune copie ou pièces adaptables ne sont autorisées à la vente dans l’Hexagone pourtant, elles sont 30% moins chères. C’est pour cela que le syndicat des réparateurs automobiles réclame l’ouverture à la concurrence. Reste une solution : l’occasion. Des pièces d’origine intactes vendues à moitié prix dans les casses automobiles. Un marché de la seconde main qui représente actuellement 3% des pièces remplacées en carrosserie.