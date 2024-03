Attention, votre salaire de mars risque d'être payé en retard

Bientôt la fin du mois, vous n'attendez qu'une chose : votre salaire. Mais cette fois, vous risquez de le recevoir en retard, non pas fin mars, mais début avril. Comment expliquer ce retard ? C'est une histoire de calendrier. Pâques aura lieu cette année à la toute fin du mois de mars. Il y a les deux jours du week-end, le lundi de Pâques, et même le Vendredi saint, férié dans certains pays d'Europe. Quatre jours durant lesquels les services bancaires européens seront fermés. Pas de transaction, et donc pas de virement sur votre compte. "Tout ce qui va être loyer, après les mutuelles, les assurances, généralement, ça tombe en début de mois, les premières quinzaines. c'est un peu compliqué si après tout est décalé", "J'imagine que pour pas mal de gens, les prélèvements automatiques vont être préoccupants", s'inquiètent quelques passants au micro de TF1. Pas d'inquiétude, vous paierez plus tard. "Tout comme les virements, les prélèvements sont décalés et suspendus pendant quatre jours pendant le week-end de Pâques. Ça veut dire que vos prélèvements, qui sont normalement initiés le 1er avril, le seront le 2 avril", rassure Audrey Blamèble, experte en services financiers au cabinet "Come2Mind. La Fédération bancaire française se veut aussi rassurante : "ces calendriers de fermeture sont connus bien à l'avance [...] on peut donc penser que les entreprises ont pris les mesures d'anticipation nécessaires pour les virements prévus durant cette période de fermeture". En clair, les employeurs les plus prévenants pourraient verser les salaires plus tôt que d'habitude dès le 27 ou le 28 mars. TF1 | Reportage R. Sygula, M. Derre