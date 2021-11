Pourquoi les sardines de Méditerranée sont-elles de plus en plus petites ?

Quatre centimètres perdus, un poids moyen divisé par trois, la sardine de Méditerranée ne grossit plus, ne grandit plus. Sur les étals, il ne reste que des sardines de l’Atlantique. Pourtant les sardines sont aussi nombreuses qu’avant, mais meurent plus jeunes avant de grandir. Alors des chercheurs ont enquêté. Plusieurs hypothèses : la surpêche ou la prédation du temps, très vite écartées. Les coupables : la Méditerranée qui se réchauffe, plus 0,6 degré en 30 ans ; les changements atmosphériques et marins ; la nature de l’eau du Rhône. Résultat, le plancton est plus petit. Or, les sardines se nourrissent de cette microalgue. En trois ans, tous les pêcheurs ont abandonné la pêche à la sardine. Invendables, elles passent entre les grilles du barbecue. Tous pêchent désormais les mêmes poissons blancs comme la sole ou la dorade. Bertrand Wendling, directeur général de l'Organisation de producteurs Sathoan, coopérative des pêcheurs de Sète (Hérault), précise : “Notre inquiétude, c’est évidemment que ce phénomène se répercute sur d’autres espèces, notamment les espèces qui sont pêchées maintenant, donc les espèces de fond comme la baudroie, le loup, le merlu”. On commence à observer des sardines plus petites autour des Baléares, et même côté Atlantique dans le Golfe de Gascogne.