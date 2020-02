Pourquoi les sardines rétrécissent-elles ?

C'est probablement l'un des effets du changement climatique. Depuis dix ans, les scientifiques de l'Ifremer constatent que la taille des sardines a diminué. Elles sont passées de treize à dix centimètres et ont aussi perdu du poids. Le plancton mangé par les sardines est moins riche, elles sont donc moins grandes et moins grasses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.