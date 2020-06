Pourquoi les transports publics sont-ils au bord de la faillite ?

Depuis le début de la crise sanitaire, le réseau lyonnais n'a pas lésiné sur les moyens. Bornes de désinfection des mains, autocollants, plexiglas... Le Sytral a dépensé cinq millions d'euros pour assurer la sécurité sanitaire des usagers. Des dépenses qui ont eu lieu au pire des moments alors que la fréquentation du réseau était en chute libre. Pour ne rien arranger, les entreprises lyonnaises, qui paient habituellement sur chaque salaire une taxe pour les transports en commun, ont réduit leur versement. Les salariés étant au chômage partiel. Au total, le Sytral a perdu 165 millions d'euros avec la crise. Sa dirigeante a fait appel au gouvernement pour obtenir un plan national de soutien aux transports en commun. Mais depuis un mois, sa lettre est restée sans réponse. Sur tout le territoire, les régies de transports des grandes villes connaissent les mêmes difficultés. En Île-de-France, les pertes atteignent des records. Sur les 10 milliards nécessaires cette année pour faire fonctionner les bus, les métros et les trains, il en manquera 2,6 milliards. Les conséquences seront néfastes pour les voyageurs. Mais aussi pour des milliers de salariés dont le travail dépend des investissements décidés par Île-de-France Mobilités. D'après nos informations, l'État serait prêt à verser entre 400 et 700 millions d'euros aux différentes régies de transports. Très loin des cinq milliards d'euros de pertes globales enregistrées par le secteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.