Pourquoi les villes veulent séduire les jeunes

C'est le plus grand carnaval étudiant d'Europe 35 000 jeunes chantent, dansent, du matin au soir. Nous ne sommes pas à Barcelone, Berlin ou Dublin, mais bien à Caen, en Normandie. Depuis quelques années, la ville se met en quatre pour attirer les étudiants et sur les lieux, personne ne regrette son choix. Faire de Caen une ville qui attire les étudiants des quatre coins de la France, c'était son ambition. Depuis les fenêtres de l'hôtel de ville, malgré la petite nuisance sonore, le maire savoure. Pour une ville de la taille de Caen, 100 000 habitants et une population vieillissante, attirer les jeunes, c'est tout simplement une question de survie. Alors, pour être choisie par les étudiants, la ville dépense, presque sans compter. Le problème de logement est la révère de la médaille de l'afflux massif d'étudiants. L'agence immobilière AVA le constate chaque jour, les prix s'envolent. Comme Caen, Dontrien n'a aujourd'hui presque plus de place pour accueillir de nouveaux habitants, la rançon du succès. TF1 | Reportage N. Gandillot, B. Hacala