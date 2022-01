Pourquoi les vols de pots catalytiques se multiplient-ils ?

Au réveil, Stéphane Pivot n'en a pas cru ses yeux en découvrant sa voiture mise sur le côté. La méthode à de quoi surprendre. Pendant la nuit, des voleurs ont retourné sa voiture et commis leur larcin en quelques minutes. Depuis deux semaines, il est privé de voiture. Elle est au garage en attendant l'expertise de l'assurance. Ce type de vol est en pleine explosion. En 2021, 5 800 pots catalytiques ont été volés dans toute la France, contre 550 en 2020. Cette pièce, car elle contient des métaux rares, notamment du rhodium. Son cours s'est envolé, avec 488 euros le gramme. C'est quasiment dix fois plus cher que de l'or. Ces métaux servent à dépolluer les gaz d'échappement. Ils sont présents en quantités différentes selon la voiture et les hybrides sont les modèles les plus prisés des trafiquants. Comme nous l'explique Elliot Ayoun, du garage Poniatowski à Paris, "leurs catalyseurs contiennent beaucoup plus de métaux précieux que les autres véhicules du fait que ce soit des véhicules hybrides et qu'ils doivent polluer beaucoup moins." Selon les forces de l'ordre, à l'origine de ce trafic, se trouvent des groupes de voleurs itinérants aux filières de recel particulièrement organisés. Selon le colonel Jean-Pierre Reynaud, chef des opérations du groupement de gendarmerie départementale du Loiret, ils volent les pots, les regroupent et les exfiltrent vers un pays étranger. Ensuite, les métaux précieux sont prélevés. En volume, plus de la moitié des vols ont lieu chez des professionnels de l'automobile T F1 | Reportage E. Lefebvre, M. Merle, R. Roiné.